Недавно НАТО объявил, что с сентября координацией помощи Украине займется специальное подразделение альянса, которое будет размещено в Германии.

«Это обеспечит большую предсказуемость и подотчетность помощи, а также продемонстрирует, что мы твердо намерены и дальше поддерживать Украину», — уверяет Столтенберг.

На днях Германия объявила, что намерена в следующем году урезать ассигнования на военную помощь Украине в два раза — с нынешних 8 млрд евро до 4 миллиардов. Восемь миллиардов Германия выделила только в этом, 2024 году, годом раньше ее военная помощь составила те же четыре миллиарда.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил эти планы обратного сокращения тем, что теперь, на обозримое будущее, финансирование нужд Украины обеспечено, так как страны «большой семерки» договорились отдать ей 50 млрд долларов, полученных в виде процентов с замороженных российских активов.

Экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп на этой неделе выбрал себе в пару кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса — одного из самых заметных и жестких противников оказания помощи Украине.

Вэнс, американский изоляционист, ранее заявлял, что ему совершенно все равно, что будет с Украиной, и что Европе нужно учиться справляться со своими проблемами самой, потому что Америка переключает внимание на Восточную Азию.