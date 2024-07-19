"Это не кибератака". Глава CrowdStrike прокомментировал глобальный сбой Windows

По его словам, компания активно сотрудничает с клиентами, пострадавшими от сбоя. Он заявил, что нарушение в работе не связано с кибератакой.

Клиентов направляют на портал поддержки для получения последних обновлений. "Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", - написал Курц в соцсети Х.

Уже сообщалось, что авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщали о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows.

Рижский аэропорт работает в обычном режиме, но из-за глобальных технологических сбоев возможны изменения в расписании полетов, задержки и отмена рейсов, сообщил аэропорт на платформе X.

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