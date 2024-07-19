Cert.lv: в настоящее время в Латвии сбоев в ИТ-системах нет

Имеющаяся информация позволяет предположить, что по крайней мере некоторые сбои в работе систем в других частях мира могут быть связаны с обновлениями, выпущенными системами компании по кибербезопасности CrowdStrike.

Cert.lv подчеркивает, что программное обеспечение CrowdStrike не получило широкого распространения в Латвии.

В то же время Cert.lv продолжает следить за событиями в мире и в Латвии.

Уже сообщалось, что авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows. Позднее компания Microsoft сообщила, что основная причина глобального сбоя устранена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!