Набор в 10-е классы продолжается в менее популярных средних школах Риги

Как сообщили в отделе внешних связей Рижской думы, информация о школах, в которых в следующем учебном году в 10-х классах еще есть свободные места, будет обновляться каждую пятницу на сайте iksd.riga.lv.

В настоящее время в государственные гимназии и средние школы принято 4 052 ученика. В большинстве рижских муниципальных школ 10-й класс уже укомплектован, и изменения вносятся, если кто-то из зачисленных учеников переходит в другую школу.

В девяти школах продолжается набор по спискам желающих. Это Пушкинский лицей, Рижские средние школы № 10, 21, 41, 92, 93, Рижская Имантская средняя школа, Рижская средняя Наталии Драудзини, Рижская средняя школа Оствалда и Рижская еврейская средняя школа Дубнова.

В то же время свободные места остаются Рижских средних школах № 31, 33, 71, 9, 95, 96, Рижской литовской средней школе, Рижской средней школе Райниса, Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга, Рижской Зиепниеккалнской средней школе, Рижской 66-й средней школе и Рижской средней школе Страздумуйжас.

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