В Эстонии повысят налоги, чтобы привлечь средства на нужды гособороны

На пресс-брифинге в пятницу Михал сказал, что девизом коалиционного соглашения будет создание безопасности, а также то, что для Эстонии чрезвычайно важно, чтобы война в Украине обязательно закончилась победой Украины.

По словам Михала, неизбежно, что расходы Эстонии на безопасность будут покрываться за счет налога на гособорону, который будет формироваться за счет повышения налога с оборота и подоходного налога, а также налога на прибыль предприятий.

Михал пояснил, что с 2025 года ставка налога с оборота вырастет на два процента, с 2026 года подоходный налог также вырастет на два процента, и с того же времени прибыль предприятий будет облагаться налогом в размере двух процентов на нужды гособороны.

Цель - привлечь дополнительно 3 миллиарда евро на нужды гособороны.

Налог на оборону будет действовать временно, до конца 2028 года.

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