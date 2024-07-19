Перенесен концерт хедлайнера Positivus - рэпера Offset

Вместо Offset в 00:00 на главную сцену выйдет рэпер Озолс.

Организаторы фестиваля сообщают: "Делаем все возможное для того, чтобы выступление [Offset] состоялось в субботу. Пятничные браслеты будут действовать в субботу".

Как уже сообщалось, ранее на фестивале Positivus были отменены выступления группы Royel Otis и рэпера Ski Mask The Slump God.

По словам представителей фестиваля, группа Royel Otis вынуждена прекратить гастроли по Европе, а значит, отменяется и выступление на Positivus. Группа обещает выступить в Риге при первой же возможности.

В свою очередь, рэпер Ski Mask The Slump God, по словам организаторов Positivus, не сможет выступить "из-за логистических проблем".

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