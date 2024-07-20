Шаман (наст. имя Ярослав Дронов), с июня находится под санкциями ЕС за поддержку российского вторжения в Украину. После введения санкций его каналы на YouTube и Spotify были заблокированы.

Шаман заявил, что протестует, потому что его "YouTube-канал заблокировали, потому что Я - РУССКИЙ".

"Никто и никогда не запретит наши песни", - заявил певец в видеообращении на своем Telegram-канале.

Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста возле посольства в пятницу вечером, скандируя лозунги в поддержку вторжения России в Украину и распевая песни Шамана. На здание посольства было проецировано огромное изображение российского флага.

Антикремлевские протесты в России запрещены, а организаторам и участникам грозят годы тюрьмы, однако российское правительство поощряет и поддерживает демонстрации в поддержку режима.

YouTube, принадлежащий Google, заблокировал десятки аккаунтов, связанных с российскими государственными СМИ и отдельными лицами, которые агрессивно поддерживают вторжение России в Украину.

Шаман давал концерты для российских солдат на оккупированных территориях Украины, и является ярым сторонником российского диктатора Владимира Путина.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, скончавшийся в исправительной колонии в Заполярье в феврале, заявил, что песня Шамана "Я русский" звучала по громкоговорителям в тюрьме каждое утро в пять часов, сразу после гимна РФ.

Другая шаманская песня, "Мой бой", вызвала критику, поскольку название песни вызывает аналогии с произведением Адольфа Гитлера Mein Kampf.

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