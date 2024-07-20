В первый день Positivus в больницу попали девять человек

Первый день фестиваля Positivus прошел без серьезных происшествий, сообщили в Государственной полиции.
Хотя за пределами территории проведения фестиваля были выявлены отдельные нарушения, Госполиция отмечает, что в целом посетители вели себя ответственно.
Полиция следит за общественным порядком и безопасностью за пределами фестивальной площадки, а на территории фестиваля за порядок отвечает охрана.
В Службе скорой неотложной помощи также сообщили, что первый день фестиваля прошел относительно спокойно - медицинская помощь потребовалась девяти посетителям.
Фестиваль популярной музыки Positivus проходит пятницу и субботу, 19-20 июля на Луцавсале в Риге.
Видео: Неотложная медицинская помощи на фестивале Positivus
Видео: Первый день фестиваля Positivus
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