43 года в американской тюрьме ни за что. Суд в США исправил историческую несправедливость

Неподалеку в городском парке городка Чилликоти в штате Миссури 64-летнюю американку ждали сестра, дочь и внучка, рассказало агентство АР. Они обнялись и перекинулись парой слов, после чего освобожденная Хемме отправилась навестить смертельно больного отца, отказавшись говорить с репортерами.

Прокурор штата до последнего не хотел отпускать безвинно севшую 43 года назад женщину, несмотря на решение трех судов Миссури: низшей инстанции, апелляционного, а затем и Верховного. Двери тюрьмы распахнулись только после того, как судья пригрозил привлечь прокурора к уголовной ответственности за неуважение к суду.

Хемме осудили пожизненно за убийство библиотекарши ножом в 1980 году. Единственным доказательством было чистосердечное признание осужденной.

Спустя четыре десятилетия дело пересмотрели, и суд пришел к выводу, что Хемме невиновна. В июньском решении говорится, что признание, полученное в психиатрической лечебнице у накаченной транквилизаторами подозреваемой, состояло в основном из односложных ответов на вопросы следователей.