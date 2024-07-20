Фестиваль Positivus, который в этом году проходит 19 и 20 июля на Луцавсале, в Риге, за 16 лет своего существования не сталкивался с таким количеством вызовов, как в этом году. Отменены выступления нескольких артистов. Что об этом могут сказать сами посетители?

Репортер Юрис Фестиваль вместе с TVNET+ обратился к посетителям фестиваля, спросив их мнение об изменениях в программе.

Напомним, незадолго до фестиваля стало известно, что отменены выступления группы Royel Otis и рэпера Ski Mask The Slump Go - Royel Otis якобы вынуждена прервать свое турне по Европе, а рэпер Ski Mask The Slump God не сможет выступить "из-за проблем с логистикой".

А во время проведения фестиваля стало известно, что также отменено выступление пятничного хедлайнера - рэпера Offset и концерт британской группы Nothing But Thieves, который должен был состояться в субботу. Это связано с обширными IT-нарушениями и вызванными ими проблемами в работе международных аэропортов, банков и онлайн-СМИ.

Видео: Посетители фестиваля реагируют на изменения в программе Positivus