В заявлении ЦАХАЛ говорится, что израильские истребители атаковали военные цели в ответ на «сотни» нападений на Израиль в последние месяцы.

Хуситское правительство подтвердило факт ударов и что от них пострадали нефтехранилища в Ходейде и электростанция. Оно утверждает, что есть жертвы среди гражданских лиц, их количество не уточняется. На видео из Ходейды действительно видны сильные пожары.

Накануне хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотного аппарата, который ранним утром пятницы долетел до Тель-Авива. В результате взрыва погиб один мирный житель — 50-летний мужчина, недавно приехавший из Беларуси, — и еще восемь человек были ранены.

Хуситы и раньше запускали иранские дроны в сторону Израиля, но они почти не наносили ему ущерба. Две страны разделяет расстояние в 1600 км, почти все дроны были сбиты.

Случаев, когда беспилотникам удавалось долететь до Тель-Авива, до пятницы известно не было. То, что этот дрон не был сбит, израильские власти объясняли человеческим фактором.