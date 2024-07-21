Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене, находящемуся под контролем вооруженного проиранского движения хуситов.
Израиль нанес удары по Йемену после того, как дрон хуситов долетел до Тель-Авива и убил человека (1)
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что израильские истребители атаковали военные цели в ответ на «сотни» нападений на Израиль в последние месяцы.
Хуситское правительство подтвердило факт ударов и что от них пострадали нефтехранилища в Ходейде и электростанция. Оно утверждает, что есть жертвы среди гражданских лиц, их количество не уточняется. На видео из Ходейды действительно видны сильные пожары.
Накануне хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотного аппарата, который ранним утром пятницы долетел до Тель-Авива. В результате взрыва погиб один мирный житель — 50-летний мужчина, недавно приехавший из Беларуси, — и еще восемь человек были ранены.
Хуситы и раньше запускали иранские дроны в сторону Израиля, но они почти не наносили ему ущерба. Две страны разделяет расстояние в 1600 км, почти все дроны были сбиты.
Случаев, когда беспилотникам удавалось долететь до Тель-Авива, до пятницы известно не было. То, что этот дрон не был сбит, израильские власти объясняли человеческим фактором.
Издание Axios, цитируя анонимные источники в Израиле и США, пишет, что поводом для ответного удара стала именно пятничная атака на Тель-Авив.
Представитель хуситов заявил, что израильская «агрессия» направлена на то, чтобы заставить Йемен прекратить поддержку палестинцев, но этого не случится.
После начала войны в Газе хуситы стали разнообразными средствами атаковать суда, проходящие мимо берегов Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждали, порой безосновательно, что атаковали только суда, как-то связанные с Израилем.
У берегов Йемена проходит один из важнейших маршрутов мирового судоходства; из-за угрозы хуситских нападений многие суда стали избегать этой зоны и пользоваться более долгим маршрутом вокруг Африки, что замедляет и удорожает доставку грузов между Европой и Азией.
Британские и американские военные корабли и самолеты с января не раз наносили удары по хуситским целям в Йемене, однако устранить угрозу полностью это не помогло.
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