В Огре на человека упал трактор-газонокосилка

Спасатели освободили человека и передали медикам скорой помощи.

Кроме того, в субботу, в полдень, поступил вызов на улицу Страуту в Елгаве, где горел одноэтажный гараж площадью в 32 квадратных метра. До приезда VUGD из здания эвакуировались два человека.

В субботу, в 22:19, VUGD получила вызов на улицу Зиеду в Цесисе, где на третьем этаже трехэтажного жилого дома у квартиры горели входная дверь и ковер площадью в 1,5 кв. м. Из задымленных помещений на третьем этаже были спасены два человека, еще восемь эвакуированы. В 23:38 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 54 вызова - 19 на тушение пожаров, 22 на спасательные работы, а 13 вызовов были ложными.

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