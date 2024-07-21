Замораживание конфликта России и Украины не является хорошим выходом из войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской телерадиовещательной корпорации "Би-би-си".
"Проиграть для нас значит потерять свою страну. Кто-то говорит: "Что для вас важнее - территория или люди?" Как можно так сравнивать? Люди важны, но это не значит, что можно отдать им [россиянам] 30% нашей земли", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что замораживание конфликта при сохранении агрессором уже захваченной территории - не хороший выход из войны.
"Кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Кто вам сказал, что замороженный конфликт сработает? Он уже заморожен. Кто сказал, что [российский диктатор Владимир] Путин не хочет нас просто раздавить? Он этого хочет. Он просто хочет возвращения Советского Союза под его руководство до конца его дней", - пояснил Зеленский.
Президент Украины также прокомментировал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о прекращении войны в течение 24 часов.
"Все будут счастливее, если один человек в мире, пусть это будет Дональд Трамп, сможет остановить [войну]. Вопрос в том, какой ценой, и кто будет платить", - сказал Зеленский.
"Я не думаю, что он заставит нас платить. Но если вы хотите сделать это за 24 часа, самый легкий вариант - побудить нас это сделать", - пояснил президент.
"Потому что понятно, как это сделать - это значит просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций, Путин заберет территорию, создаст победу для своего общества и мира", - отметил Зеленский.
"Никто не попадет в тюрьму, никакой ответственности, никакого трибунала", - добавил он.
"Да, это очень простой путь, но мы никогда на него не пойдем. И в мире нет ни одного человека, способного заставить нас это сделать", - сказал президент.
"Потому что речь идет не об одном президенте и не о десятках людей, речь идет о нации. Россияне убили столько людей. Как мы можем забыть об этом? И мы этого не простим", - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер заверил - если после выборов в руководстве США будет новая команда, он готов работать и с ней, "не боясь тяжелого труда".
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