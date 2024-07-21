"Проиграть для нас значит потерять свою страну. Кто-то говорит: "Что для вас важнее - территория или люди?" Как можно так сравнивать? Люди важны, но это не значит, что можно отдать им [россиянам] 30% нашей земли", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что замораживание конфликта при сохранении агрессором уже захваченной территории - не хороший выход из войны.

"Кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Кто вам сказал, что замороженный конфликт сработает? Он уже заморожен. Кто сказал, что [российский диктатор Владимир] Путин не хочет нас просто раздавить? Он этого хочет. Он просто хочет возвращения Советского Союза под его руководство до конца его дней", - пояснил Зеленский.

Президент Украины также прокомментировал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о прекращении войны в течение 24 часов.

"Все будут счастливее, если один человек в мире, пусть это будет Дональд Трамп, сможет остановить [войну]. Вопрос в том, какой ценой, и кто будет платить", - сказал Зеленский.