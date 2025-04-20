Эксперт: пасхальное перемирие России - это дипломатическая ловушка

Он также отметил, что прекращение огня Путиным показывает, что он может остановить войну в любой момент. "В конце концов, все зависит от одного человека - Путина", - сказал Анжанс.

Эксперт также отметил, что, по его мнению, войну легче начать, чем закончить, и что Россия сейчас стоит перед похожей дилеммой: с одной стороны, экономика в плохом состоянии, много людей потеряно, промышленная база пострадала, но с другой стороны, как долго можно вести войну, ничего не добившись, сказал Анджанс, напомнив, что Россия не захватила даже 20% украинской территории.

Анджанс также заявил, что Трамп "бросил Путину спасательный круг". "Путин может плыть по течению, не тонуть еще несколько месяцев, может быть, даже несколько лет, но может оказаться, что у него нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы закончить войну", - сказал Анджанс, отметив, что если Путин решит продолжать войну, США, скорее всего, введут вторичные санкции или санкции против стран, которые закупают продукцию у России.

Это будут еще более высокие тарифы против Китая, Индии и других стран, говорит эксперт. Это может коснуться и западных стран, которые по-прежнему покупают природный газ у России, сказал Анджанс, отметив, что Россия может продолжить войну с помощью вторичных санкций, что еще больше осложнит ситуацию.