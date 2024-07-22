Хакеры получили доступ к сотням украинских Telegram-каналов и опубликовали призывы "сложить оружие"

Сообщения начинались со слов "Это сообщение нам придется удалить…" и "Я знаю, что на мой канал подписано много…".

В сообщениях содержались "нарративы, которые неоднократно звучали в российских пропагандистских медиа". В частности, в них президент Украины Владимир Зеленский обвиняется в развязке войны. В сообщениях Украину призывали "сложить оружие" и "выбрать путь диалога и понимания".

Медиаконсультант Игорь Пальчиковский рассказал, что первые такие сообщения появились в Telegram-канале Times of Ukraine с более чем 1,5 миллиона подписчиков около 3:30 ночи, а после этого сообщения были опубликованы и на других каналах.

По словам Пальчиковского, по данным службы TGStat, сообщения появились на 1964 каналах. Большая часть из них была российскими каналами в основном с небольшой аудиторией, однако 274 из них были украинскими.

По словам эксперта, среди каналов оказались "Реальний Київ" с 1,2 миллиона подписчиков, "Всевидящее ОКО Украина" с 1,1 миллиона подписчиков и ряд украинских каналов. В свою очередь "Код Дурова" пишет, что большинство каналов, где появились сообщения, были украинскими.

Сообщения массово разослали по каналам через российский бот автопостинга FleepBot. Представители FleepBot пообещали связаться с правозащитными учреждениями, "чтобы виновные были наказаны".

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