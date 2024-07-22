Конституционный суд возбудил дело о роспуске Резекненской думы

Заявление в суд подала Резекненская дума.

В соответствии с первым законом Резекненская дума была распущена, а закон о выборах думы предусматривает, что до проведения очередных муниципальных выборов 7 июня 2025 года в Резекне будет работать временная администрация.

Как указывает заявитель, в этот период в Резекне не будет демократически легитимной думы как органа самоуправления, избранного местным населением. По мнению заявителя, оспариваемые нормы не являются соразмерными и нарушают принцип местного самоуправления, поскольку препятствуют реализации его права самому управлять своей административной территорией в интересах жителей.

КС поручил Сейму, принявшему оспариваемые законы, до конца сентября подать суду ответы с изложением обстоятельств дела и правовым обоснованием.

В конце декабря суд примет решение о форме и дате рассмотрения дела.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон о роспуске Резекненской думы 20 июня. В настоящее время в городе работает временная администрация в составе трех человек.

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