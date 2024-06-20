Сейм распустил Резекненскую думу

Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Согласно Сатверсме закон может быть провозглашен не ранее чем на десятый день после его принятия.

Правительство и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) сегодня выступили за принятие закона в Сейме на основании того, что Резекненская городская дума допустила нарушения закона о бюджете и финансовом управлении, закона о бюджетах самоуправлений и нарушения закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнение функций, предусмотренных законами, и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

VARAM указывает, что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением бюджета муниципалитета на 2023 год, а также с разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзорные государственные органы не убедились в том, что финансовое положение самоуправления может измениться при нынешней думе. Это поставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и работу администрации.