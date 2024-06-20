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Сейм распустил Резекненскую думу

rus.tvnet.lv/LETA
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Резекненская дума
Резекненская дума Фото: Ivars Soikāns/LETA

Сейм в четверг, 20 июня, в окончательном чтении принял закон о роспуске Резекненской думы.

Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Согласно Сатверсме закон может быть провозглашен не ранее чем на десятый день после его принятия.

Правительство и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) сегодня выступили за принятие закона в Сейме на основании того, что Резекненская городская дума допустила нарушения закона о бюджете и финансовом управлении, закона о бюджетах самоуправлений и нарушения закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнение функций, предусмотренных законами, и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

VARAM указывает, что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением бюджета муниципалитета на 2023 год, а также с разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзорные государственные органы не убедились в том, что финансовое положение самоуправления может измениться при нынешней думе. Это поставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и работу администрации.

Согласно закону в самоуправлении будет назначена временная администрация. Ее главой станет юрист и бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями - ректор Резекненской академии технологий, доктор экономических наук Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Как ранее заявила министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня, только когда в Резекненском самоуправлении начнет работать временная администрация, можно будет понять, что там происходит с бюджетом.

До сих пор самоуправление Резекне представляло в Министерство финансов одну информацию в одной ситуации и другую - в другой.

Как сообщалось, при бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнить свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.

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