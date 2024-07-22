В Риге поменяют названия многих остановок общественного транспорта

Все остановки общественного транспорта, расположенные со стороны парка Узварас на пересечении улицы Слокас, бульвара Узварас и Ранькя дамбис, будут называться Uzvaras parks, все остановки на пересечении улиц Слокас и Калнциема - Valsts arhīvs, все остановки на пересечении улиц Таллинас, Аристида Бриана и Миера - Dzemdību nams, а все остановки на пересечении улиц Аристида Бриана и Кр. Валдемара - Franču licejs.

Остановка Z. A. Meierovica bulvāris возле школы Rīdze отныне будет называться Nacionālais teātris, как и остановка на другой стороне улицы возле 2-й Рижской государственной гимназии, аостановка 11. novembra krastmala, которая находится около Каменного моста со стороны Старой Риги, будет переименована в остановку Grēcinieku iela, а остановка Elizabetes iela на улице Кр. Валдемара - в Mākslas muzejs.

На остановке 3-го троллейбуса и 11-го автобуса Alojas iela, которая находится на улице Кр. Валдемара по направлению к центру, помимо названия будет воспроизводиться аудиообъявление Dzemdību nams.

Остановка 2-го трамвайного маршрута в направлении центра Slokas iela будет переименована в остановку A. Grīna bulvāris.

Остановка 1-го и 19-го троллейбусов, а также 2-го, 20-го и 24-го автобусных маршрутов в направлении из центра Dzirnavu iela будет переименована в остановку Hanzas iela.

Остановка 5-го, 7-го и 11-го трамвайных маршрутов в направлении Ильгюциемса, Кенгарагса и Межапарка Kronvalda bulvāris будет переименована в остановку Ausekļa iela.

Остановка 1-го троллейбуса в направлении улицы Петерсалас Lāčplēša iela будет переименована в остановку Blaumaņa iela, а остановка Brīvības bulvāris - в остановку Tērbatas iela.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.

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