С понедельника трамваи в Риге будут ездить быстрее: введена "зеленая волна"

Это стало возможно благодаря обеспечению приоритета трамвая, введя "зеленую волну" сигнала светофоров на улицах Кр. Барона, Ластадияс и Латгалес.

В связи с этим с понедельника внесены изменения в график движения трамваев 1-го, 7-го и 11-го маршрутов - сокращено время движения между остановками.

Время движения трамвая маршрута №1 с Юглы по направлению в Иманту сокращено на три минуты.

Время движения трамвая маршрута №11 с улицы Аусекля по направлению в Межапарк сокращено на две минуты.

В свою очередь время движения трамвая маршрута №7 по направлению с улицы Аусекля в Кенгарагс сокращено на две минуты.

Время выезда с конечных остановок трамваев 1-го, 7-го и 11-го маршрутов не изменится.

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