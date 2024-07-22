В Беларуси из тюрьмы вышел лидер запрещенной в стране партии

Николай Козлов, лидер запрещенной в Беларуси Объединенной гражданской партии, в понедельник, 22 июля, был освобожден из тюрьмы, сообщает правозащитная организация "Весна".
Козлов провел в колони два с половиной года за "организацию мероприятий, нарушающих общественный порядок".
Он был задержан в тот момент, когда тоталитарный режим начал широкомасштабные репрессии после протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года.
Многие видные деятели оппозиции были заключены в тюрьму, другие вынуждены были уехать из страны, в том числе Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах.
Через год после ареста Козлова Верховный суд Беларуси запретил Объединенную гражданскую партию.
В начале июля этого года белорусский диктатор Александр Лукашенко амнистировал некоторых тяжелобольных политзаключенных - на данный момент освобождено 19 человек.
Правда, по данным "Весны", в тюрьме по-прежнему находятся 1377 человек. Среди них и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий
Тот факт, что Лукашенко освобождает больных политзаключенных, показывает, что он, возможно, хочет улучшить отношения с Западом перед выборами в следующем году, предполагают белорусские политологи.
Лукашенко также отменил визовые требования для граждан Евросоюза, прибывающих в Беларусь железнодорожным и автомобильным транспортом.
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