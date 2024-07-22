В Беларуси из тюрьмы вышел лидер запрещенной в стране партии

Козлов провел в колони два с половиной года за "организацию мероприятий, нарушающих общественный порядок".

Он был задержан в тот момент, когда тоталитарный режим начал широкомасштабные репрессии после протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года.

Многие видные деятели оппозиции были заключены в тюрьму, другие вынуждены были уехать из страны, в том числе Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах.

Через год после ареста Козлова Верховный суд Беларуси запретил Объединенную гражданскую партию.

В начале июля этого года белорусский диктатор Александр Лукашенко амнистировал некоторых тяжелобольных политзаключенных - на данный момент освобождено 19 человек.

Правда, по данным "Весны", в тюрьме по-прежнему находятся 1377 человек. Среди них и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий

Тот факт, что Лукашенко освобождает больных политзаключенных, показывает, что он, возможно, хочет улучшить отношения с Западом перед выборами в следующем году, предполагают белорусские политологи.

Лукашенко также отменил визовые требования для граждан Евросоюза, прибывающих в Беларусь железнодорожным и автомобильным транспортом.

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