Участница 5-го сезона открытого телевизионного социального проекта "Через тернии к..." (Caur ērkšķiem uz...), которая в программе упомянула, что регулярно употребляла алкоголь, в соцсети TikTok выразила открытый негатив в адрес граждан Украины. Диана сделала угрожающее заявление в прямом эфире, который на данный момент уже не сохранился, но то, что она сказала, не осталось незамеченным, пишет Apollo.lv.