Президент США Джо Байден объявил в воскресенье о выходе из избирательной борьбы и выразил поддержку кандидатуре вице-президента Харрис на пост президента. Харрис уже заявила, что готова к бою за Белый дом.

За 24 часа после заявления Байдена Харрис пожертвовали 81 миллион долларов США, что стало новым рекордом.

Несколько делегаций Демократической партии из разных штатов встретились в понедельник, чтобы подтвердить свою поддержку Харрис. Среди них были делегации Техаса и Калифорнии.

К вечеру понедельника Харрис заручилась поддержкой как минимум 2471 делегата. Для выдвижения кандидатом на первом голосовании нужна поддержка 1976 делегатов.

Делегаты все еще должны проголосовать на съезде партии, который откроется 19 августа в Чикаго.

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