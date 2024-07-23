Вт, 23.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Калнциемсе найдены останки человека, соответствующие описанию пропавшей Анны Янсоне

rus.tvnet.lv
Обновлено 23 июля 2024, 16:06
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: TontonsB/"X"

Госполиция в воскресенье, 21 июля, проверила информацию о найденных останках и вещах человека, которые по признакам могут соответствовать описанию пропавшей осенью прошлого года Анны Янсоне, сообщили в Госполиции.

Начат уголовный процесс, назначены экспертизы, чтобы установить, что найдена действительно Анна Янсоне.

Останки были найдены в Калнциемской волости всего в паре километров от места, где в ноябре прошлого года нашли автомобиль с умершим ребенком Анны. Ранее местность обыскали, но к конкретному месту во время массовых поисковых мероприятий не было возможности подобраться физически, так как там была вода.

Останки нашел местный житель.

Как уже сообщалось, 1 ноября прошлого года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее дочери - Луизе Эвертовской 2023 года рождения. На следующий день, 2 ноября, при проведении целенаправленных поисковых мероприятий сотрудники Госполиции обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором, к сожалению, был найден мертвым объявленный в розыск младенец. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Видео: Поиски пропавшей Анны 12 ноября 2023 года

Госполиция получила заключение экспертов о причине смерти младенца, и установлено, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти, признаков насилия не констатировано, а также в организме не обнаружено остатков химических веществ.

Галерея: Поиски пропавшей Анны в Национальном парке Кемери 12 ноября 2023 года

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх