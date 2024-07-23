В Калнциемсе найдены останки человека, соответствующие описанию пропавшей Анны Янсоне

Начат уголовный процесс, назначены экспертизы, чтобы установить, что найдена действительно Анна Янсоне.

Останки были найдены в Калнциемской волости всего в паре километров от места, где в ноябре прошлого года нашли автомобиль с умершим ребенком Анны. Ранее местность обыскали, но к конкретному месту во время массовых поисковых мероприятий не было возможности подобраться физически, так как там была вода.

Останки нашел местный житель.

Valsts policija saņēma informāciju par atrastām cilvēka mirstīgajam atliekām un mantām, kas pēc pazīmēm, iespējams, atbilst novembrī pazudušās Annas Jansones aprakstam. Sākts kriminālprocess pēc KL 13. nodaļas, nozīmētas ekspertīzes, lai identificētu, ka atrasta tiešām A.Jansone. https://t.co/yVvrOJkbR2 — Valsts policija (@Valsts_policija) July 23, 2024

Как уже сообщалось, 1 ноября прошлого года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее дочери - Луизе Эвертовской 2023 года рождения. На следующий день, 2 ноября, при проведении целенаправленных поисковых мероприятий сотрудники Госполиции обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором, к сожалению, был найден мертвым объявленный в розыск младенец. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Видео: Поиски пропавшей Анны 12 ноября 2023 года

Госполиция получила заключение экспертов о причине смерти младенца, и установлено, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти, признаков насилия не констатировано, а также в организме не обнаружено остатков химических веществ.

Галерея: Поиски пропавшей Анны в Национальном парке Кемери 12 ноября 2023 года

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