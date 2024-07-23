В должности директора Госканцелярии утвержден Кронбергс

Ожидается, что Кронбергс приступит к работе 12 августа.

Кронбергс поблагодарил Кабинет министров за высокую оценку его работы и отметил, что перед ним лично стоит задача постоянного развития, а государственная администрация сталкивается с нелегкой работой и вызовами.

Одной из приоритетных задач Кронбергса будет возобновление сотрудничества с советом Латвийской конфедерации работодателей, Советом по конкуренции и Государственным контролем.

Министр земледелия отметил, что уход Кронбергса из министерства будет потерей, но он будет полезен для госуправления в целом.

Кронбергс отметил, что государственные служащие могут восстановить доверие общества, если будут предоставлять услуги того качества, которое люди хотели бы получать. "Если мы будем эффективными, открытыми, доступными, то не будет никаких обвинений в том, что государственная служба неэффективна", - сказал Кронбергс.