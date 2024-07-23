В должности директора Госканцелярии утвержден Кронбергс

Во вторник правительство утвердило назначение государственного секретаря Министерства земледелия Райвиса Кронбергса на должность директора Государственной канцелярии.
Ожидается, что Кронбергс приступит к работе 12 августа.
Кронбергс поблагодарил Кабинет министров за высокую оценку его работы и отметил, что перед ним лично стоит задача постоянного развития, а государственная администрация сталкивается с нелегкой работой и вызовами.
Одной из приоритетных задач Кронбергса будет возобновление сотрудничества с советом Латвийской конфедерации работодателей, Советом по конкуренции и Государственным контролем.
Министр земледелия отметил, что уход Кронбергса из министерства будет потерей, но он будет полезен для госуправления в целом.
Кронбергс отметил, что государственные служащие могут восстановить доверие общества, если будут предоставлять услуги того качества, которое люди хотели бы получать. "Если мы будем эффективными, открытыми, доступными, то не будет никаких обвинений в том, что государственная служба неэффективна", - сказал Кронбергс.
Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что ценит образование Кронбергса, его опыт в сфере государственного управления, а также профессиональный опыт в решении юридических вопросов и считает, что перевод Кронбергса на эту должность обеспечит хорошее управление и эффективное выполнение задач государственной службы, а также будет способствовать профессиональному развитию Кронбергса.
По данным архива агентства LETA, Кронбергс родился 6 ноября 1977 года в Салдусе. В начале 2000-х годов он работал в нескольких компаниях, а с 2007 по 2009 год возглавлял хозяйственный отдел административного департамента Министерства юстиции. С 2009 по 2014 год был директором административного департамента Минюста.
С 2014 по 2021 год Кронбергс занимал должность государственного секретаря Министерства юстиции.
В конце 2021 года Кабинет министров назначил его государственным секретарем Министерства земледелия.
Кронбергс окончил юридический факультет Высшей школы бизнеса Turiba со степенью профессионального магистра права и факультет социальных наук Лиепайской педагогической академии. Он также учился в Лиепайском музыкальном училище имени Эмиля Мелнгайлиса.
После дисциплинарной проверки, связанной с использованием специальных авиарейсов в командировках экс-премьера Кришьяниса Кариньша, прежний глава Госканцелярии Янис Цитсковскис был понижен в должности и ушел с работы в Госканцелярии.
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