В Латвии растет число случаев Covid-19

В Латвии с начала июля констатирован выраженный рост удельного веса положительных образцов на Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Новейшие данные эпидемиологического мониторинга свидетельствуют, что в последние две недели наблюдается четкая тенденция к росту заболеваемости Covid-19. Рост составил от 2,8% положительных проб на первой неделе июля до 10,7% на второй неделе июля и 13,6% на третьей неделе июля.
На повышенную интенсивность циркуляции и распространения вируса указывают и результаты мониторинга сточных вод, отмечает SPKC. Аналогичная тенденция наблюдалась в мае и июне в некоторых других странах Евросоюза, где в настоящее время ситуация стабилизировалась. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечают, что в этом году летний рост заболеваемости Covid-19 начался раньше, чем в предыдущие годы.
Как сообщила агентству LETA представитель Государственного научного института Bior, еженедельный мониторинг сточных вод в крупнейших самоуправлениях Латвии показывает стремительный рост нового варианта Covid-19 KP.3.
По наблюдениям лаборатории, самый большой рост - в Саласпилсе, кроме того, новый вариант KP.3 обнаружен в сточных водах Риги, Юрмалы, Лиепаи, Даугавпилса и Елгавы.
По информации Всемирной организацией здравоохранения, KP.3 входит в недавно выявленную группу вариантов под названием FLiRT, которые являются частью линии SARS-CoV-2 Омикрон. Помимо KP.3, к вариантам FLiRT также относятся KP.2 и KP.1.1. Все они происходят от JN.1.2.
SKPC указывает, что рост числа случаев Covid-19 в начале лета был обусловлен такими факторами риска, как увеличение числа контактов с людьми, интенсивные поездки и снижение иммунитета к инфекции Covid-19, но на рост в последние две недели, вероятно, также оказало значительное влияние распространение нового варианта Омикрон KP.1 подлинии SARS-CoV-2, которое произошло ранее в некоторых других странах ЕС.
Как и все предыдущие штаммы Омикрон, KP.1, KP.2 и KP.3 способны легче преодолевать приобретенный иммунитет к инфекции Covid-19, быстрее распространяться и оставаться доминирующими возбудителями Covid-19 в течение некоторого времени, что приведет к очередному умеренному росту заболеваемости. Однако пока нет никаких признаков того, что новые штаммы SARS-Cov-2, включая штамм KP, могут привести к более тяжелому клиническому течению или очень высокой заболеваемости среди заболевших, говорится в сообщении SPKC.
SPKC также подчеркивает, что в настоящее время люди гораздо лучше защищены от серьезных заболеваний, которые могут быть вызваны вирусом SARS-Cov-2, благодаря иммунитету, приобретенному в результате вакцинации и/или естественной инфекции. "Поэтому важно, чтобы люди из группы риска - пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями - продолжали получать сезонную вакцинацию против вируса Covid-19, а также сезонную вакцинацию против гриппа. Согласно действующим рекомендациям по вакцинации, пациентам из группы риска рекомендуется прививаться от Covid-19 один раз в год, перед зимним сезоном", - указывает SKPC.
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