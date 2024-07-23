В Латвии растет число случаев Covid-19

SKPC указывает, что рост числа случаев Covid-19 в начале лета был обусловлен такими факторами риска, как увеличение числа контактов с людьми, интенсивные поездки и снижение иммунитета к инфекции Covid-19, но на рост в последние две недели, вероятно, также оказало значительное влияние распространение нового варианта Омикрон KP.1 подлинии SARS-CoV-2, которое произошло ранее в некоторых других странах ЕС.

Как и все предыдущие штаммы Омикрон, KP.1, KP.2 и KP.3 способны легче преодолевать приобретенный иммунитет к инфекции Covid-19, быстрее распространяться и оставаться доминирующими возбудителями Covid-19 в течение некоторого времени, что приведет к очередному умеренному росту заболеваемости. Однако пока нет никаких признаков того, что новые штаммы SARS-Cov-2, включая штамм KP, могут привести к более тяжелому клиническому течению или очень высокой заболеваемости среди заболевших, говорится в сообщении SPKC.

SPKC также подчеркивает, что в настоящее время люди гораздо лучше защищены от серьезных заболеваний, которые могут быть вызваны вирусом SARS-Cov-2, благодаря иммунитету, приобретенному в результате вакцинации и/или естественной инфекции. "Поэтому важно, чтобы люди из группы риска - пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями - продолжали получать сезонную вакцинацию против вируса Covid-19, а также сезонную вакцинацию против гриппа. Согласно действующим рекомендациям по вакцинации, пациентам из группы риска рекомендуется прививаться от Covid-19 один раз в год, перед зимним сезоном", - указывает SKPC.

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