Незаконное пересечение границы с РФ на сапборде: начат уголовный процесс по факту похищения ребенка

Как только была получена информация о преступлении, ответственные службы провели все необходимые действия, в том числе ребенок был объявлен в международный розыск, а сообщение об этом было внесено в базу данных Интерпола. Кроме того, российским правоохранительным органам в рамках Интерпола направлен запрос проинформировать о местонахождении ребенка и принятых решениях.

Для скорейшего и успешного разрешения ситуации принимаются меры в тесном сотрудничестве со службами внутренних дел, а Министерство внутренних дел также передало информацию министерствам юстиции и иностранных дел, которые также занимаются этим вопросом в рамках своей компетенции.

МИД работает над возвращением мужчины и ребенка, незаконно проникших в Россию на сапборде

Министерство иностранных дел (МИД) работает над возвращением мужчины и ребенка, которые незаконно проникли в Россию на сапборде, сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

В минувшие выходные мужчина с ребенком незаконно пересекли реку Зилупе из Латвии в Россию на сапборде. Нарушители границы были задержаны в России, и Государственная пограничная охрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе этих лиц в стране.

В то же время возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

МИД подчеркивает, что министерство находится в тесном контакте с ответственными службами. Получено заявление от родственников. На основании его, а также информации от латвийских органов, министерство обратилось к российской стороне с просьбой предоставить точную информацию и предпринять необходимые шаги для возвращения граждан Латвии в Латвию.

В связи с защитой персональных данных МИД не может в настоящее время предоставить подробную информацию о фактах, указанных в заявлении.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!