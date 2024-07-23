Жители Латвии, возможно, посетили лагерь "Артек" в оккупированном РФ Крыму

Служба многократно предупреждала общественность о высоких рисках вербовки и выслеживания во время посещения государства-агрессора России и ее ближайшего союзника Беларуси. Нужно считаться с такими рисками и во время посещения оккупированных в данный момент Россией территорий.

VDD напоминает, что действия разведывательных служб России и Беларуси становятся агрессивнее. Спецслужбы этих стран пытаются использовать любые способы, чтобы получить разведывательную информацию о странах НАТО и Евросоюза, в том числе и Латвии.

VDD обращает внимание на то, что возможности латвийских госструктур помочь попавшим в трудности жителям Латвии в России и на находящихся под ее контролем территориях ограничены.

Кроме того, служба напоминает, что Россия имеет долгую историю использования дезинформации и пропаганды для воздействия на молодых россиян, живущих за рубежом, с целью оправдания агрессивной внешней политики России и формирования будущих проводников российских интересов в других странах.

По данным кремлевских пропагандистских СМИ, в детский лагерь "Артек" приехали дети из 60 стран - якобы из стран Азии, а также из Европы, включая Латвию, Литву и Эстонию.

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