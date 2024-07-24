Муж Анны Янсоне Юрис Эвертовскис в своем профиле в соцсети Х сменил текст "Ищу Анну" на "Старый и грустный". Пропавшая Анна Янсоне найдена. 23 июля полиция сообщила об обнаружении останков.

Юрис согласился на короткий разговор с TVNET+. Слезы текли по обе стороны телефона.

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