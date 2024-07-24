RUS TVNETНовостиКомментарийДля абонентов"Был готов к совершенно другому исходу". Разговор с мужем Анны ЯнсонеФото: No privātā arhīva Apollo.lv, Ieva Raiskuma24 июля 2024, 00:00CopyMessenger Telegram WhatsappМуж Анны Янсоне Юрис Эвертовскис в своем профиле в соцсети Х сменил текст "Ищу Анну" на "Старый и грустный". Пропавшая Анна Янсоне найдена. 23 июля полиция сообщила об обнаружении останков.Юрис согласился на короткий разговор с TVNET+. Слезы текли по обе стороны телефона.CopyMessenger Telegram WhatsappКлючевые слова видеоисчезновение Анны ЯнсонеАнна ЯнсонеTVNET+ RUS