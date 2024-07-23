В Эстонии хотят ввести специальный подоходный налог для малоимущих

Перевод: Валерия Ермакова

В Эстонии в настоящее время действует так называемый "налоговый горб", который позволяет получать до 654 евро в месяц без уплаты подоходного налога. По планам коалиции, этот порог будет действовать до конца следующего года. Это означает, что для работающих людей, имеющих ежемесячный доход до 1200 евро, налогом не облагаются первые 654 евро.

Если увеличить только ставку подоходного налога, нагрузка на людей с низким доходом значительно не изменится. Например, пенсионер с доходом 774 евро в месяц полностью избежит увеличения налога.

Однако, если ввести дополнительный налог в размере двух процентов, который не будет учитывать необлагаемый минимум, то налоговая нагрузка на людей с минимальной зарплатой вырастет на 15,8 евро в месяц, что составит 190 евро в год. Для пенсионеров с средней пенсией налог составит 15,5 евро в месяц или 186 евро в год.

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