Ущерб в 516 долларов. За что гражданина Германии в Беларуси приговорили к расстрелу

Известно, что в Минск Кригер прибыл в качестве туриста 2 октября. Уже 3 октября, следует из приговора, он «произвел фотографирование по [полученным] координатам» в районе железнодорожной станции Осиповичи в Могилевской области — в 100 км к юго-востоку от Минска. 4 октября он провел такую же съемку на станции Колодищи в 20 км к северо-востоку от столицы Беларуси.

Затем, пишет Гладкая, он якобы получил (опять-таки, не уточняется, от кого) координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство с 3 кг вещества октоген, и вечером 5 октября установил его на железнодорожных путях станции Озерище на окраине Минска.

«Зеркало» пишет, что Озерище — основная станция выгрузки-разгрузки военной техники в Минске. Рядом с ней находятся 120-я механизированная бригада, 127-я бригада связи и 56-й полк связи армии Беларуси.

Взрыв

Взрыв произошел поздно вечером 5 октября. В результате никто не пострадал, а ущерб, по данным, полученным «Медиазоной-Беларусь», государство оценило в 1639 белорусских рублей, что соответствует 516 долларам США. 6 октября, согласно приговору, Рико Кригер должен был вылететь из Минска в Баку, но был задержан.

Отметим, что белорусские власти и силовики ничего о взрыве в Озерище официально не сообщали. Об инциденте со слов местных жителей стало известно независимым СМИ.