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Ищите себя на фото! Гости второго дня фестиваля, на котором выступили Nemo и "Би-2"

Елена Фещенко (Савейко) Раиса Блуменфелде Jānis Škapars
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В субботу, 27 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Смотрите в нашей галерее, кто был среди гостей!

В субботу, 27 июля, на сцену поднялись "Би-2", NEMO, Максим Покровский ("Ногу Свело!"), Николай Трубач, Василь Попадюк, Ice Hokku, Элина Нечаева, Вадим Викс, Элизабет Захарьева, Айя Андреева, Patrisha, Динара Рудане, Иво Фоминс, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Baleet Freedom.

Ранее TVNET+ рассказал, как проходили репетиции первого и второго дней фестиваля, а также о прибытии на фестиваль Аллы Пугачевой...

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