В Даугавпилсе поезд наехал на находившегося на рельсах человека

Как сообщает в своем аккаунте в социальной сети Instagram Sadursme, где обобщается информация очевидцев, пассажирский поезд по маршруту Рига -Даугавпилс остановился на улице Цесу. На место были вызваны четыре экипажа полиции, две машины скорой помощи и два пожарных экипажа. Пассажиры остались в поезде, так как никого не выпустили.

Между тем Госполиция ответила порталу TVNET, что 24 июля в Южнолатгальский участок Латгальского регионального управления Госполиции около 00:30 поступил вызов в Даугавпилс на ул. Цесу.

По первоначальной информации, пассажирский поезд совершил наезд на находившегося на рельсах человека, после чего прибегнул к экстренному торможению. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, Госполиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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