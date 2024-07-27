С 16 по 19 июля в Страсбурге на первое пленарное заседание собрался новый, избранный в июне созыв Европарламента. TVNET+ во второй день пленарного заседания, 17 июля, опросил новоизбранных депутатов от Латвии о первых впечатлениях, рабочих задачах, а также долгосрочных целях в новой должности. "Если кому-то кажется, что в Латвии большая бюрократия, то, поверьте мне, это несравнимо с тем, что происходит здесь", - отмечает Мартиньш Стакис, который был избран от партии "Прогрессивные" и представляет политическую группу "Зеленые/Европейский свободный альянс".

- Какая атмосфера царила на первом пленарном заседании - чувствовалось ли обострение по каким-либо политическим вопросам или, может быть, вас что-то уже успело удивить?

- Понятно, что небольшая интрига была на этапе выборов вице-президента Европарламента. Я рад, что кандидат [от нашей политической группы] была избрана в первом туре, и рад, что латвийский кандидат был избран во втором туре. Самая большая интрига, конечно, ожидается в четверг. То, что президента Европейского совета изберут уже в первом туре, в этом больших сомнений не было.

- Как вы в целом чувствуете себя на новой работе и в этой атмосфере?

- Здесь депутату нужно быть гораздо более независимым, чем, например, в Сейме, так как фактически никто ни о чем не просит и ничего не предлагает. Если ты хочешь чего-то достичь, то всего нужно добиваться самому, создавая активный диалог с другими коллегами, обещая им поддержку...