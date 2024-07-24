Омбудсмен: врач не обязан говорить с ребенком на иностранном языке

Чтобы пациент понимал информацию об услуге здравоохранения, решающее значение имеет не знание государственного языка, а то, подавалась ли информация в понятной форме, подчеркивает омбудсмен.

Врач обязан разъяснять медицинские термины с учетом возраста, состояния здоровья, зрелости и опыта пациента. Это определяется законом о правах пациентов. В общении с ребенком врач также должен построить свою речь так, чтобы пациент мог понять смысл сказанного, с детьми помладше говоря проще, чем с подростками.

При этом закон о правах пациентов гласит, что врач и другие медицинские работники должны общаться с пациентом на государственном языке. Если пациент не владеет государственным языком и говорит на таком языке, которым медицинский работник не владеет, пациент сам должен обеспечить и оплатить услуги переводчика. Это относится и к случаям, когда пациент - ребенок.

Омбудсмен отмечает, что закон не запрещает использовать иностранный язык для достижения целей лечения. Но врач не обязан общаться с пациентом на иностранном языке, если он этого не умеет или не хочет.

Использование госязыка - не единственный способ обеспечить право пациента получать информацию понятно, отмечает омбудсмен. Медицинские работники могут использовать все доступные средства для предоставления информации пациенту в воспринимаемом виде - например, современные технологии, наглядные материалы, а также простой, или легкий, язык.

При этом медицинское учреждение должно обеспечить возможность законному представителю несовершеннолетнего пациента или другому избранному пациентом представителю присутствовать постоянно и оказывать поддержку пациенту во время лечения, если присутствие соответствующего представителя не мешает лечению и это допускается обстоятельствами, при которых проводится лечение, отметил омбудсмен.

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