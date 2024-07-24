Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в среду со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, заверив обе стороны, что хочет прекращения российско-украинской войны и достижения мира.
Министры встретились в Гуанчжоу, на юге Китая.
И и Кулеба "обменялись мнениями по украинскому кризису", сказала журналистам пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.
"Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать конструктивно действовать для достижения перемирия и возобновления мирных переговоров", - сказал Мао.
Кулеба в заявлении в среду отметил, что Украина "также хочет идти путем мира, восстановления и развития".
"Уверен, что это наши общие стратегические приоритеты", - отметил министр, добавив, что "российская агрессия уничтожила мир и замедлила развитие".
В МИД Украины уточнили позицию Кулебы.
"Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", - сказано в заявлении.
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