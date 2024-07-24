Министры встретились в Гуанчжоу, на юге Китая.

И и Кулеба "обменялись мнениями по украинскому кризису", сказала журналистам пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

"Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать конструктивно действовать для достижения перемирия и возобновления мирных переговоров", - сказал Мао.

Кулеба в заявлении в среду отметил, что Украина "также хочет идти путем мира, восстановления и развития".

"Уверен, что это наши общие стратегические приоритеты", - отметил министр, добавив, что "российская агрессия уничтожила мир и замедлила развитие".

В МИД Украины уточнили позицию Кулебы.

"Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", - сказано в заявлении.

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