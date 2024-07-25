Видео Недалеко от Елгавы столкнулись два автомобиля; один из них перевернулся

Авария с участием двух автомобилей произошла недалеко от Озолниеки (в сторону Елгавы) на трассе Р100, сообщает программа Degpunktā.
Пока неясно, как столкнулись две машины.
После столкновения автомобиль Peugeot вылетел в кювет и перевернулся на правый бок, а принадлежащий Latvijas Pastas автомобиль Toyota остался на колесах с поврежденной передней частью.
Коллега водителя Тойоты живет ближе всех к месту аварии и бросилась на помощь: "Когда я приехала, ее уже увезли в больницу. Одна машина перевернулась. Я не знаю, насколько все серьезно", - сказала женщина.
Врачи сообщают, что оба водителя были доставлены в больницу в стабильном состоянии с относительно легкими травмами.
Сотрудник Latvijas Pastas рассказала, что превышение скорости является причиной большинства аварий именно на этом участке дороги, а на повороте к поселку Цена ранее уже произошло несколько аварий.
"Я думаю, что это обгон. Возможно, коллеге пришлось повернуть в сторону почтового ящика, видны черные следы торможения, но непонятно, кто затормозил", - поделилась сотрудница Latvijas Pastas.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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