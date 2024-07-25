Видео Недалеко от Елгавы столкнулись два автомобиля; один из них перевернулся

Пока неясно, как столкнулись две машины.

После столкновения автомобиль Peugeot вылетел в кювет и перевернулся на правый бок, а принадлежащий Latvijas Pastas автомобиль Toyota остался на колесах с поврежденной передней частью.

Коллега водителя Тойоты живет ближе всех к месту аварии и бросилась на помощь: "Когда я приехала, ее уже увезли в больницу. Одна машина перевернулась. Я не знаю, насколько все серьезно", - сказала женщина.

Врачи сообщают, что оба водителя были доставлены в больницу в стабильном состоянии с относительно легкими травмами.

Сотрудник Latvijas Pastas рассказала, что превышение скорости является причиной большинства аварий именно на этом участке дороги, а на повороте к поселку Цена ранее уже произошло несколько аварий.

"Я думаю, что это обгон. Возможно, коллеге пришлось повернуть в сторону почтового ящика, видны черные следы торможения, но непонятно, кто затормозил", - поделилась сотрудница Latvijas Pastas.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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