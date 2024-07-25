В Вецмилгрависе c крыши упал и разбился юноша. Полиция комментирует

Портал RUS TVNET связался с полицией, где подтвердили трагический инцидент и рассказали подробности.

По словам представителя Государственной полиции Лина Багдоне, в полицию вызов в Вецмилгравис поступил в 13:40. По приезду сотрудников полиции был найден мертвым молодой человек.

"По предварительной информации, молодой человек упал с крыши многоквартирного дома. Государственная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и расследует обстоятельства происшествия", - заявила Лина Багдоне.

Место трагедии Фото: https://www.facebook.com/groups/vecmilgravis

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