В Вецмилгрависе c крыши упал и разбился юноша. Полиция комментирует

В четверг, 25 июля, в социальных сетях и районных группах рижского микрорайона Вецмилгравис стала распространяться информация о том, что из многоквартирного дома упал и разбился молодой человек.
Портал RUS TVNET связался с полицией, где подтвердили трагический инцидент и рассказали подробности.
По словам представителя Государственной полиции Лина Багдоне, в полицию вызов в Вецмилгравис поступил в 13:40. По приезду сотрудников полиции был найден мертвым молодой человек.
"По предварительной информации, молодой человек упал с крыши многоквартирного дома. Государственная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и расследует обстоятельства происшествия", - заявила Лина Багдоне.
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