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В Краславе задержаны нелегальные иммигранты и их перевозчик

rus.tvnet.lv/LETA
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В Краславе задержаны нелегальные иммигранты и их перевозчик
В Краславе задержаны нелегальные иммигранты и их перевозчик Фото: Valsts robežsardze

Пограничники в сотрудничестве с работниками Госполиции в среду, 24 июля, задержали в Краславе еще одного перевозчика нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль BMW, которым управлял гражданин Латвии.

Во время проверки документов в машине были обнаружены четыре человека азиатского происхождения без проездных документов, виз и видов на жительство.

В отношении гражданина Латвии начат уголовный процесс об умышленном предоставлении возможности незаконно находиться в Латвии, если такая возможность предоставляется двум и более лицам.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщалось, во вторник, 23 июля, в Аугшдаугавском крае пограничники задержали 27 нелегальных иммигрантов и четырех их перевозчиков.

В этом году пограничники пресекли попытки 3354 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

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