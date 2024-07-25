Решение судьи освободить Станислава Букайнса из-под стражи под залог было обоснованным, заключил председатель Рижского городского суда. Это решение позволило ему сбежать в Россию на доске SUP, также похитив ребенка, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Букайнс уже восьмой прокремлевский активист, сбежавший из Латвии. Как это оценивают власти? (2)
Это очередной случай, когда человек, обвиняемый в антигосударственных преступлениях, которому не разрешен выезд из страны, бежит в Россию, а ответственные органы на этот инцидент лишь разводят руками, говорится в программе.
Дело Букайнса, сбежавшего в Россию по реке Зилупе, вызывает много вопросов о работе государственных учреждений, в том числе, почему суд решил отпустить его под залог, позволивший реализовать дерзкий план побега?
В передаче отметили, что это уже становится тенденцией, поскольку как минимум восемь человек, обвиняемых в антигосударственных преступлениях, которым не разрешили покинуть страну, либо сбежали в Россию и Беларусь, либо их местонахождение неизвестно.
Глава Судебного совета, председатель Верховного суда (ВС) Айгар Струпишс, находится в отпуске, но Совет отмечает, что еще в мае он призвал Сейм вспомнить о своей "широкой свободе действий при совершенствовании уголовных наказаний и уголовно-процессуальной базы".
"Нет принципиальных препятствий для совершенствования законодательной базы, и такие изменения могли бы оказать более быстрое и прямое влияние на вопрос строгости наказаний, назначаемых судами", - отметили в Судебном совете.
Глава Юридической комиссии Сейма подчеркивает, что каждый конкретный случай должен рассматриваться судом и, по крайней мере, на данный момент нет никаких признаков того, что суд допустил ошибку в деле Букайнса, отпустив его под залог.
"Нет оснований говорить об ответственности судьи в этом деле, по крайней мере, это преждевременно. Это не первый случай, когда человек, подозреваемый или задержанный за преступления, связанные с героизацией российской агрессии, бежит в Россию, чтобы избежать ответственности. В момент применения залога необходимо оценить, нет ли такого риска", - сказал Андрей Юдин, глава Юридической комиссии Сейма.
Судья, освободившая Букайнса под залог, находится в отпуске, а председатель Рижского городского суда Анда Краукле письменно прокомментировала ситуацию: "Следственная судья Рижского городского суда Анна Михайлова действовала в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом".
В прокуратуре пояснили, что Букайнс находился в предварительном заключении с марта по октябрь прошлого года, когда родственники внесли залог в размере 40 тысяч евро.
Когда он сбежал в Россию, деньги пойдут в госбюджет. Букайнс сотрудничал со следствием до своего исчезновения, и не было никаких признаков того, что он может покинуть страну.
В начале августа, когда прокуратура выделит дело Букайнса из общего дела так называемых "Антифашистов Прибалтики", прокуратура потребует поместить его под стражу и объявит в розыск.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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