Глава Юридической комиссии Сейма подчеркивает, что каждый конкретный случай должен рассматриваться судом и, по крайней мере, на данный момент нет никаких признаков того, что суд допустил ошибку в деле Букайнса, отпустив его под залог.

"Нет оснований говорить об ответственности судьи в этом деле, по крайней мере, это преждевременно. Это не первый случай, когда человек, подозреваемый или задержанный за преступления, связанные с героизацией российской агрессии, бежит в Россию, чтобы избежать ответственности. В момент применения залога необходимо оценить, нет ли такого риска", - сказал Андрей Юдин, глава Юридической комиссии Сейма.

Судья, освободившая Букайнса под залог, находится в отпуске, а председатель Рижского городского суда Анда Краукле письменно прокомментировала ситуацию: "Следственная судья Рижского городского суда Анна Михайлова действовала в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом".

В прокуратуре пояснили, что Букайнс находился в предварительном заключении с марта по октябрь прошлого года, когда родственники внесли залог в размере 40 тысяч евро.

Когда он сбежал в Россию, деньги пойдут в госбюджет. Букайнс сотрудничал со следствием до своего исчезновения, и не было никаких признаков того, что он может покинуть страну.

В начале августа, когда прокуратура выделит дело Букайнса из общего дела так называемых "Антифашистов Прибалтики", прокуратура потребует поместить его под стражу и объявит в розыск.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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