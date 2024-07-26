Бывший министр сообщения Линкайтс вышел из Новой консервативной партии

По словам Линкайтса, теперь "пришло время обратиться к профессиональным вызовам".

Линкайтс был членом Новой консервативной партии шесть лет, занимал должность министра сообщения в правительствах Кришьяниса Кариньша с 2019 по 2022 год.

Кроме того, Линкайтс был первым номером списка партии на выборах в Европарламент 8 июля, на которых Новая консервативная партия стартовала неудачно и набрала 1,5% голосов избирателей.

Перед этим партия не была переизбрана в 14-й Сейм, после чего последовал выход части видных членов из партии.

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