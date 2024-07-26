С должности ушел руководитель Смилтенского края Эдгар Авотиньш

Не получив поддержки депутатов в вопросе продажи недвижимости самоуправления, председатель Смилтенской думы Эдгар Авотиньш (Национальное объединение) решил уйти с должности, подтвердил агентству LETA сам мэр.
В четверг Смилтенская дума провела внеочередное заседание, на котором рассматривалось отчуждение объектов недвижимости и установление аукционной цены. На заседании присутствовали 14 депутатов.
По двум решениям об отчуждении председатель Авотиньш не получил поддержки большинства присутствующих депутатов, и решения не были приняты.
Президент воспринял это как вотум недоверия и в конце заседания объявил, что уходит в отставку.
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