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С должности ушел руководитель Смилтенского края Эдгар Авотиньш

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдгар Авотиньш
Эдгар Авотиньш Фото: Smiltenes novada domes konts sociālajā platformā "Facebook"

Не получив поддержки депутатов в вопросе продажи недвижимости самоуправления, председатель Смилтенской думы Эдгар Авотиньш (Национальное объединение) решил уйти с должности, подтвердил агентству LETA сам мэр.

В четверг Смилтенская дума провела внеочередное заседание, на котором рассматривалось отчуждение объектов недвижимости и установление аукционной цены. На заседании присутствовали 14 депутатов.

По двум решениям об отчуждении председатель Авотиньш не получил поддержки большинства присутствующих депутатов, и решения не были приняты.

Президент воспринял это как вотум недоверия и в конце заседания объявил, что уходит в отставку.

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