Фото, видео Новая информация о возможном планировании убийства полицейского Романа Яшина

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов убийства полицейского Романа Яшина 17 килограммов марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие и элементы полицейской формы.
Запись пресс-конференции Госполиции:
Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что преступники готовили убийство высокопоставленного сотрудника полиции, и что преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью сотрудника и совершено из мести. Об этом заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин.
Имя офицера не разглашается, но известно, что это Роман Яшин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Государственной полиции, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями.
В четверг было задержано пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной сейчас информации, были связаны с организованной преступностью.
В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности было обыскано пять домов и десять автомобилей. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.
Фото: Обыски и оперативные действия
Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые представляют собой предметы стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.
Полиция пришла к выводу, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.
Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к убийству в связи с тем, что жертва выполняла свои служебные и профессиональные обязанности. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
В ближайшие дни будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых. Расследование также установит, связаны ли с этим происшествием другие лица.
По делу продолжается активное расследование, поэтому более детальная информация не предоставляется.
На вопрос, помнит ли он еще какой-нибудь случай, когда была попытка или подозрение в покушении на убийство должностного лица Госполиции, Гришин не стал отрицать, что за 30 лет его службы были инциденты даже с пострадавшими среди сотрудников правоохранительных органов.
"Хочу напомнить тем, кто забыл, что закон имеет силу. И если у кого-то возникнет хоть малейшая мысль каким-либо образом выступить против сотрудников полиции, наши действия будут строгими и жесткими, но в рамках закона", - подчеркнул Гришин.
Согласно видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, бизнесмен Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора Мартиньша Бункуса, заявил на слушаниях, что у его сына, обвиняемого в желании убить Яшина, был проведен обыск.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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