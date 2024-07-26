Фото, видео Новая информация о возможном планировании убийства полицейского Романа Яшина

Фото: Обыски и оперативные действия

Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые представляют собой предметы стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.

Полиция пришла к выводу, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.

Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к убийству в связи с тем, что жертва выполняла свои служебные и профессиональные обязанности. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

В ближайшие дни будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых. Расследование также установит, связаны ли с этим происшествием другие лица.

По делу продолжается активное расследование, поэтому более детальная информация не предоставляется.

На вопрос, помнит ли он еще какой-нибудь случай, когда была попытка или подозрение в покушении на убийство должностного лица Госполиции, Гришин не стал отрицать, что за 30 лет его службы были инциденты даже с пострадавшими среди сотрудников правоохранительных органов.

"Хочу напомнить тем, кто забыл, что закон имеет силу. И если у кого-то возникнет хоть малейшая мысль каким-либо образом выступить против сотрудников полиции, наши действия будут строгими и жесткими, но в рамках закона", - подчеркнул Гришин.

Согласно видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, бизнесмен Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора Мартиньша Бункуса, заявил на слушаниях, что у его сына, обвиняемого в желании убить Яшина, был проведен обыск.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!