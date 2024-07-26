60 тысяч погибших и охота за добровольцами: что известно о потерях России в Украине к концу июля

На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 61 009 российских военных, погибших после полномасштабного вторжения в Украину. Почти половина (по меньшей мере 48%) не была связана с российской армией на момент начала войны.
Еще у 28% погибших не удалось определить принадлежность к той или иной группе военнослужащих или роду войск. В большинстве случаев некрологи этих людей сопровождаются фотографиями в гражданской одежде.
В реальности до 70% всех боевых потерь российской стороны могут составлять люди, привлеченные в Вооруженные силы уже после начала войны.
На этом фоне власти активизировали попытки привлечь новых людей в армию. По подсчетам Би-би-си, сразу 10 российских регионов значительно увеличили выплаты за заключение новых контрактов в июле.
«По окончании 9 класса пошел учиться в СПТУ, после его окончания был призван в ряды российской армии. Сфера трудовой деятельности была разнообразна, в основном это работа вахтой. Александр принял решение заключить контракт на 1 год с 16 ноября 2023 г., отправился добровольцем в зону СВО».
Это строчки из некролога на Александра Кравцова из бурятского села Шаралдай. Они отражают сразу несколько важных тенденций.
Во-первых, львиная доля добровольцев, заключающих сейчас контракты с Минобороны России, являются жителями небольших населенных пунктов в регионах, где трудно найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу.
Во-вторых, многие добровольцы, заключающие годовой контракт с Минобороны, верят, что могут вернуться на гражданку, отслужив положенные 12 месяцев.
Но в действительности это не так.
«Для тех, кто живет в розовом мире — контракты Минобороны автоматически продляются на время СВО [так в России официально называют войну в Украине — Би-би-си]. Это указ! Причем это совсем не нововведение, контракты продляюся с сентября 2022 года! Мобилизованные также служат до окончания СВО. Так что, ребята, снимите все свои розовые очки. Читайте, что вы подписываете».
Так Z-блогер Анастасия Кашеварова недавно отреагировала на очередной наплыв обращений к ней от рекрутов, которые хотели бы вернуться домой после 12 месяцев службы в армии по контракту.
С октября 2023 года мы фиксируем резкий и существенный рост смертей добровольцев — так мы называем категорию людей, которые решили заключить контракт с российскими силовыми структурами уже после начала полномасштабной войны в Украине.
С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, нередко превышая 240 человек. Именно добровольцы сейчас являются самой быстрорастущей категорией потерь в наших подсчетах.
По открытым данным, в целом за шесть месяцев 2024 года Россия потеряла на фронте по меньшей мере 11 210 человек убитыми. Это больше, чем установленные нами потери России за первые полгода вторжения в 2022 году — тогда погибли 7 804 человека.
Реальное число потерь за первое полугодие 2024 года — гораздо выше приведенных нами цифр. Новости о погибших поступают с фронта с существенным опозданием, какое-то время у нас уходит на обработку информации.
Как следствие — показатели последних недель являются наименее полными и могут существенно вырасти в будущем по мере поступления дополнительной информации.
В целом, установленные нами цифры российских потерь зимой и весной этого года уступают лишь потерям в ходе штурма Бахмута в 2023 году.
Гонка регионов
Из регионов России все чаще стали приходить новости о росте региональных выплат за подписание новых контрактов с российской армией.
По подсчетам Би-би-си, за 2024 год треть российских регионов уже подняли выплату за заключение нового контракта или пообещали ее поднять.
Например, Краснодарский край в 2024 году повышал выплаты уже три раза, а Челябинская область - два раза.
Оба региона входят в лидеры по абсолютному числу потерь.
С учетом плотности мужского населения распределение потерь выглядит следующим образом.
По подсчетам издания «Новая газета Европа», более чем за за два года с начала войны средний размер региональных выплат за подписанные с российской армией контракты вырос в 80 раз.
Из оговорок чиновников следует, что в российских регионах существует спущенный сверху план по набору пополнения в вооруженные структуры. Новых рекрутов мотивируют высокой зарплатой (в среднем в 5-7 раз выше среднего заработка по региону) и социальными льготами.
Об этом косвенно свидетельствует и постоянное увеличение региональных выплат за подписание контракта. Очередной рекорд 10 июня установила Карачаево-Черкессия, подняв выплату до 1 млн 305 тысяч рублей. При этом КЧР (и Ингушетия) — беднейшие регионы страны. С начала войны региональные выплаты выросли в 80 раз, подсчитала «Новая Газета Европа».
Изучая некрологи погибших, Би-би-си заметила, что сотни добровольцев, подписавших контракт с Минобороны России в 2023–2024 годах, были отправлены на фронт в течение 10-14 дней после подписания контракта.
Столь короткая подготовка существенно снижает шансы рекрутов выжить на поле боя, отмечают эксперты.
Общие тенденции
15% известных нам погибших были добровольцами, то есть пришли в Вооруженные силы с гражданки уже после начала вторжения и подписали контракт по своему желанию. 12.5% — мобилизованные.
Реальное число погибших мобилизованных и добровольцев выше, чем приведенные нами цифры. Это происходит, в первую очередь, потому, что сейчас российские чиновники сообщают гораздо меньше подробностей о погибших, чем в начале войны.
В большинстве случаев некрологи людей, которые отправились на фронт в 2023 и 2024 году, сопровождаются фотографиями в гражданской одежде или в полевой форме без знаков различия. В итоге нам все чаще приходится относить погибших к категории «нет данных».
Самая большая категория потерь — по-прежнему заключенные, поехавшие на фронт из российских колоний. На них приходится 20% всех установленных потерь российской стороны.
Большая часть из них — это осужденные, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер» и погибшие еще в 2022–2023 годах. Набор заключенных в подразделения Минобороны явно идет медленнее.
Плюс к этому часть людей, попав под уголовное преследование, успевает заключить контракт и уехать на фронт до вынесения приговора. Такие случаи мы относим к категории «добровольцы».
Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование сейчас старается беречь, используя их для удержания позиций и выборочных спецопераций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.
С начала вторжения Россия потеряла в Украине 3 725 офицеров. 444 из них — в звании от подполковника и выше.
250 погибших были военными пилотами — это элита любых вооруженных сил и штучные специалисты в любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 млн долларов.
Вопреки обещанию президента России Владимира Путина, солдаты-срочники продолжают принимать участие в боевых действиях. Нам известны имена по меньшей мере 121 призывника, погибшего в ходе вторжения в Украину.
Большинство из них погибло в Белгородской области России, охраняя пограничные позиции и формально не участвуя в войне. Но в реальности еще вчерашние школьники почти ежедневно попадали под огонь артиллерии и стрелкового оружия, удерживая позиции, которые должны охранять профессиональные соединения.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 1 426 солдат в возрасте до 20 лет включительно. На этой неделе подтвердилась гибель еще одного солдата 2006 года рождения.
Ярослав Липавский из Тюмени подписал контракт через два дня после своего 18-го дня рождения.
В эти же дни полный тезка Липавского проходил в суде Тюмени обвиняемым по уголовному делу по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 18 марта Ярослав подписал контракт, а уже 27 марта рассмотрение уголовного дела в отношении его полного тезки в связи с отсутствием «реальной возможности участия обвиняемого» в суде было прекращено. На фронте парень не выжил и двух недель.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников, либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик Донбасса. Но если гражданин России добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих «республик», мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.