60 тысяч погибших и охота за добровольцами: что известно о потерях России в Украине к концу июля

Во-вторых, многие добровольцы, заключающие годовой контракт с Минобороны, верят, что могут вернуться на гражданку, отслужив положенные 12 месяцев.

Но в действительности это не так.

«Для тех, кто живет в розовом мире — контракты Минобороны автоматически продляются на время СВО [так в России официально называют войну в Украине — Би-би-си]. Это указ! Причем это совсем не нововведение, контракты продляюся с сентября 2022 года! Мобилизованные также служат до окончания СВО. Так что, ребята, снимите все свои розовые очки. Читайте, что вы подписываете».

Так Z-блогер Анастасия Кашеварова недавно отреагировала на очередной наплыв обращений к ней от рекрутов, которые хотели бы вернуться домой после 12 месяцев службы в армии по контракту.

С октября 2023 года мы фиксируем резкий и существенный рост смертей добровольцев — так мы называем категорию людей, которые решили заключить контракт с российскими силовыми структурами уже после начала полномасштабной войны в Украине.

С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, нередко превышая 240 человек. Именно добровольцы сейчас являются самой быстрорастущей категорией потерь в наших подсчетах.

По открытым данным, в целом за шесть месяцев 2024 года Россия потеряла на фронте по меньшей мере 11 210 человек убитыми. Это больше, чем установленные нами потери России за первые полгода вторжения в 2022 году — тогда погибли 7 804 человека.