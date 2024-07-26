Опрос: свое будущее с Латвией связывает менее половины жителей страны

В ходе опроса выяснялось мнение жителей Латвии по актуальным общественным проблемам, вопросам, касающимся развития государства, работы самоуправлений и положения их семей.

По сравнению с опросом 2023 года жители Латвии более позитивно оценивают развитие и возможности своего самоуправления (3,09 балла по 5-балльной шкале) и общее развитие государства (2,75 балла по сравнению с 2,6 балла в прошлом году). В то же время связывают свое будущее с Латвией менее половины жителей (47%), а свою принадлежность к государству ощущают 45%.

Доля респондентов, считающих, что государство прислушивается к желаниям и потребностям населения, увеличилась до 2% по сравнению с 1% в прошлом году. В то же время каждый третий респондент (37%) считает, что государство совсем не прислушивается к жителям, а еще 36% считают, что государство скорее не прислушивается к потребностям населения. Чаще такой ответ давали люди в возрасте 45-65 лет и русскоговорящие.

Положительная тенденция наблюдается в отношении возможностей влиять на политические процессы - 4% опрошенных согласны с тем, что у них имеются большие возможности влиять на политические процессы (по сравнению с 2% в 2023 году), а 18% считают свои возможности умеренными (в 2023 году - 14%). В то же время доля тех, кто не видит возможностей влиять на политические процессы, в этом году снизилась до 31% по сравнению с 38% в прошлом году. По данным опроса, реже видят возможность влиять на политические процессы люди в возрасте 55-75 лет, проживающие в сельской местности, со средним профессиональным или специальным образованием, пенсионеры и неработающие, а также русскоговорящие.

Согласно результатам опроса, самым частым видом социальной активности респондентов является участие в выборах в Сейм, самоуправления и Европейский парламент - их назвали 46%. В то же время снизилась доля тех, кто голосовал за инициативы на портале ManaBalss.lv (42% по сравнению с 48% в прошлом году), участвовал в благотворительных акциях (34% по сравнению с 48% в 2023 году), участвовал в акциях по охране окружающей среды (22% по сравнению с 26% в 2023 году).

Опрос проводился в июне этого года, в нем приняли участие 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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