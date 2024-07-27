"На злые языки не обращаем внимания": Милграве о фестивале и планах Вайкуле на следующий год

В беседе с TVNET+ Элита Милграве рассказала об истории создания фестиваля, сложностях, с которыми она и Лайма Вайкуле столкнулись в этом году, приезде победителя "Евровидения-2024" NEMO и многом другом.

Конечно, обсудили планы на 2025 год, когда фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala исполнится 10 лет. Не обошлось и без упоминания пресловутой желтой прессы, которая так и норовит зацепить Лайму Вайкуле.

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