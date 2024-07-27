В пятницу, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Ранее TVNET+ побывал на репетициях и смог поговорить с продюсером фестиваля Элитой Милграве.
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"На злые языки не обращаем внимания": Милграве о фестивале и планах Вайкуле на следующий год
В беседе с TVNET+ Элита Милграве рассказала об истории создания фестиваля, сложностях, с которыми она и Лайма Вайкуле столкнулись в этом году, приезде победителя "Евровидения-2024" NEMO и многом другом.
Конечно, обсудили планы на 2025 год, когда фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala исполнится 10 лет. Не обошлось и без упоминания пресловутой желтой прессы, которая так и норовит зацепить Лайму Вайкуле.