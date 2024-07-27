Россия убирает вертолеты и бомбардировщики от границы с Украиной

Российское независимое издание "Важные истории" выяснило, что с военных баз вблизи российско-украинской границы были убраны вертолеты и бомбардировщики, чтобы защитить их от украинских атак. Это произошло после того, как США разрешили украинцам наносить удары американским оружием по объектам на территории России, сообщает литовское издание 15min.lt.