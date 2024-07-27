Россия убирает вертолеты и бомбардировщики от границы с Украиной

Российское независимое издание "Важные истории" выяснило, что с военных баз вблизи российско-украинской границы были убраны вертолеты и бомбардировщики, чтобы защитить их от украинских атак. Это произошло после того, как США разрешили украинцам наносить удары американским оружием по объектам на территории России, сообщает литовское издание 15min.lt.
Эта информация получена из секретного письма украинской разведки Frontelligence Insight.
В письме говорится, что бомбардировщики были переброшены с воронежской авиабазы на 200 километров вглубь от украинской границы. Бомбардировщики, дислоцированные на этом аэродроме, регулярно сбрасывали авиабомбы на территорию Украины.
В письме также говорится, что все вертолеты в районе Ровеньки Белгородской области вывезены, а также оставлены другие крупные базы ВВС России.
Эксперты отмечают, что эти действия, инициированные Минобороны России, не уменьшат российские воздушные удары по Украине, но усложнят возможности украинцев по нанесению ударов по российской авиации.
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