Этот штурмовик в тандеме с другим самолетом Су-25 пытался атаковать позиции подразделения украинских солдат. Самолет сбили военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

The AFU epically shot down a Russian Su-25 on the Pokrovsky direction pic.twitter.com/zHlwc8cVy9 — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2024

Прошедшей ночью Россия выпустила по целям в Украине восемь дронов Shahed, семь из них были сбиты силами ПВО Украины.

Россия запустила и управляемую авиационную ракету Х-69, однако она не достигла цели из-за "активного противодействия" сил Украины, говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Как ракета, так и дроны были запущены из Курской области России по целям в Сумской области Украины.

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