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Видео Украинские военные показали, как сбивают российский самолет Су-25 (2)

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

Во вторник, 23 июля, ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области удачно сбили российский штурмовик Су-25, сообщает УНИАН.

Этот штурмовик в тандеме с другим самолетом Су-25 пытался атаковать позиции подразделения украинских солдат. Самолет сбили военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Прошедшей ночью Россия выпустила по целям в Украине восемь дронов Shahed, семь из них были сбиты силами ПВО Украины.

Россия запустила и управляемую авиационную ракету Х-69, однако она не достигла цели из-за "активного противодействия" сил Украины, говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Как ракета, так и дроны были запущены из Курской области России по целям в Сумской области Украины.

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