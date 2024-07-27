Танцы с Сердючкой, цветы Примадонне и Каменских в зале: первый день Laima Rendezvous Jūrmala

Молодая латвийская певица Грета выступила с Янисом Стибелисом, эстонский талант Уку Сувисте вновь покорил публику своей мужской харизмой, а новички фестиваля Ульяна Ольгина, Элисе ДеМае и Ден Баурин мгновенно влюбили зрителей в свои хиты. Так как пятничный концерт был посвящен Украине, любимые латвийской публикой артисты, такие как Алексей, Мария Максакова, Макс Барских и Анна Буткевич, трогательно благодарили зрителей со сцены. Настя Каменских подарила публике незабываемые эмоции своим выходом в зал, а Верка Сердючка традиционно подняла зрителей на ноги и заставила всех танцевать.

Легендарная британская группа Londonbeat в очередной раз закрепила за собой звание легенды - зал пел их песни, снимал на фото и видео и наслаждался выступлением звезд.

В этом году на фестивале потрясающие ведущие - Янис Стибелис и Нормунд Рутулис. Оба латвийских любимца не только выступали на сцене, но и великолепно представляли артистов, создавая моменты потрясающего юмора и интриги.

Зал был полон зрителей. Концерт посетили также Алла Пугачева и Андрей Макаревич. А на афтепати, организованном рестораном 36. līnija, Лайма поблагодарила всех дорогих гостей и спонсоров - инженерно- строительную компанию Tilts, Юрмальскую городскую думу и Inchape Motors Latvija за предоставленные артистам фестиваля автомобили люкс- класса.

Галерея: Открытие Laima Rendezvous Jūrmala. Лайма Вайкуле, Londonbeat и Верка Сердючка покорили сердца зрителей

Уже сегодня стартует второй день фестиваля, который возглавят победители "Евровидения 2024" NEMO, а также Макс Покровский, Николай Трубач и всеми любимая группа "Би-2". Также сегодня на сцену выйдут Аия Андреева, Динара Рудане, Элина Нечаева, Patrisha, Sunstroke Project и другие!

Концерт также можно посмотреть в трансляции на YouTube-канале фестиваля.

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