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"Ее хочется любить и обнимать": Николай Трубач о Вайкуле, Юрмале и своем возвращении

Елена Фещенко (Савейко) Pauls Zvirbulis Раиса Блуменфелде
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​В субботу, 27 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ смог попасть на репетиции и поговорить с заслуженным артистом Украины Николаем Трубачом.

В беседе с TVNET+ Николай вспомнил о своей первой встрече с Лаймой Вайкуле и рассказал о том, какая она на сцене и в жизни. Артист также поделился историей трудного периода, когда он замолчал на несколько лет. Теперь Трубач вернулся с новыми композициями и альбомом на украинском языке.

"Фестиваль - это мое возвращение", - не стал скрывать он своей радости.

Это лишь фрагмент видео, полная версия - для читателей TVNET+

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