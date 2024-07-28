"Ее хочется любить и обнимать": Николай Трубач о Вайкуле, Юрмале и своем возвращении

В субботу, 27 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ смог попасть на репетиции и поговорить с заслуженным артистом Украины Николаем Трубачом.
В беседе с TVNET+ Николай вспомнил о своей первой встрече с Лаймой Вайкуле и рассказал о том, какая она на сцене и в жизни. Артист также поделился историей трудного периода, когда он замолчал на несколько лет. Теперь Трубач вернулся с новыми композициями и альбомом на украинском языке.
"Фестиваль - это мое возвращение", - не стал скрывать он своей радости.