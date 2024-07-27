Российская армия из реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесла удар по центру украинского города Глухов в Сумской области. В результате атаки погиб 14-летний мальчик, еще семь детей пострадали, сообщает УНИАН.
Фото ⟩ Россия обстреляла украинский город Глухов: погиб 14-летний мальчик, еще 7 детей пострадали (1)
По информации Генпрокуратуры Украины, 27 июля примерно в 12:40 российская армия из РСЗО ударил по центру Глухова.
"В результате обстрела погиб 14-летний мальчик - он умер в больнице. Еще 13 человек, среди которых 7 детей, ранены", - отмечается в сообщении Нацполиции.
Галерея: Атака на Глухов
Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома, магазин, учебное заведение и транспортные средства.
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