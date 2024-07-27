По информации Генпрокуратуры Украины, 27 июля примерно в 12:40 российская армия из РСЗО ударил по центру Глухова.

"В результате обстрела погиб 14-летний мальчик - он умер в больнице. Еще 13 человек, среди которых 7 детей, ранены", - отмечается в сообщении Нацполиции.

Галерея: Атака на Глухов

Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома, магазин, учебное заведение и транспортные средства.

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