Сб, 27.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото Россия обстреляла украинский город Глухов: погиб 14-летний мальчик, еще 7 детей пострадали (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Россия обстреляла город Глухов в Сумской области
Россия обстреляла город Глухов в Сумской области Фото: Ukrainas Valsts policija

Российская армия из реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесла удар по центру украинского города Глухов в Сумской области. В результате атаки погиб 14-летний мальчик, еще семь детей пострадали, сообщает УНИАН.

По информации Генпрокуратуры Украины, 27 июля примерно в 12:40 российская армия из РСЗО ударил по центру Глухова.

"В результате обстрела погиб 14-летний мальчик - он умер в больнице. Еще 13 человек, среди которых 7 детей, ранены", - отмечается в сообщении Нацполиции.

Галерея: Атака на Глухов

Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома, магазин, учебное заведение и транспортные средства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх